США и Украина раскрыли подробности новых механизмов безопасности в Черном море

Из заявления администрации США следует, что американская и украинская делегация на переговорах в Эр-Рияде обсудили обеспокоенности Киева, касающиеся безопасности судоходства в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители США и Украины достигли принципиальных договоренностей по урегулированию ситуации в Черноморском регионе. Основной акцент сделан на создании механизмов, исключающих силовые действия против коммерческого судоходства.

Ключевым моментом переговоров стала разработка специального протокола по защите энергетической инфраструктуры. Стороны наметили четкие правила, которые предотвратят нанесение ударов по энергетическим объектам России и Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Международные эксперты отмечают, что достигнутые договоренности могут стать значимым шагом к деэскалации напряженности в регионе. Механизм предусматривает комплексный подход к обеспечению безопасности морских маршрутов и минимизации рисков новых военных конфликтов.

Ранее РФ и США договорились об обеспечении безопасного прохода судов через Черное море.