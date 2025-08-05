США могут ввести санкции против российских нефтяных танкеров

Администрация Дональда Трампа рассматривает новые санкции против российских нефтяных танкеров, если Владимир Путин не согласится на перемирие на Украине. Решение может быть принято уже на этой неделе. Об этом сообщает Financial Times.

Белый дом изучает возможность введения ограничений против российских судов, которые помогают обходить западные санкции. По данным Financial Times, речь идет о так называемом теневом флоте — танкерах, перевозящих нефть без соблюдения международных ограничений.

Инициатива связана с ультиматумом, который Трамп передал Путину через спецпосланника Стива Уиткоффа: если Москва не согласится на прекращение огня до конца недели, Вашингтон ужесточит меры. Это будут первые новые санкции против России с момента возвращения Трампа в Белый дом.

Решение зависит от итогов переговоров, но, по информации источников, администрация США готова действовать быстро. До этого западные страны неоднократно обвиняли Россию в использовании «серых» схем поставок нефти, позволяющих получать доходы вопреки ограничениям.

Ранее сообщалось о том, что Трамп хотел ввести войска США в Мексику.