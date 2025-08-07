Трамп потребовал отставки главы Intel Лип-Бу Тана

Дональд Трамп призвал гендиректора Intel Лип-Бу Тана покинуть пост. В Белом доме опасаются, что его связи с китайскими компаниями угрожают интересам США. Об этом сообщает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп в резкой форме потребовал отставки главы Intel Лип-Бу Тана. В своем посте в Truth Social американский лидер заявил, что гендиректор корпорации находится в «состоянии серьезного конфликта» и должен немедленно уйти.

По данным Axios, в администрации Трампа обеспокоены связями Лип-Бу Тана с китайскими компаниями, сотрудничающими с Коммунистической партией Китая. На фоне технологического противостояния Вашингтона и Пекина такие контакты вызывают жесткую реакцию Белого дома.

Лип-Бу Тан возглавил Intel в начале 2025 года, сменив Пэта Гелсингера, который покинул пост после череды финансовых неудач компании. Новый CEO должен был вывести корпорацию из кризиса, но теперь его позиции под угрозой из-за политического давления.

Ранее сообщалось о том, что Трамп поручил своей команде срочно организовать встречи с Путиным и Зеленским.