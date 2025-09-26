США отказались поставлять Киеву ракеты Tomahawk от имени НАТО

Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине крылатых ракет Tomahawk от имени стран НАТО. Это единственный пункт из обширного запроса Киева, который вызвал возражения американского лидера. Об этом сообщает Axios.

Ключевой причиной отказа называют огромную дальность полета этих ракет, которая достигает 1600 километров. Такой показатель превращает их в стратегическое оружие, способное поражать цели в глубоком тылу России, включая столицу. В Вашингтоне традиционно опасаются, что предоставление Киеву столь мощных средств может привести к непредсказуемой эскалации конфликта.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский попросил у Трампа крылатые ракеты Tomahawk.