США перебросили стратегические бомбардировщики к границам России

США перебросили три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer на авиабазу в Норвегии, расположенную вблизи границы с Россией. Это часть планов НАТО по наращиванию военного присутствия в регионе. Об этом сообщило РИА Новости.

Американские сверхзвуковые бомбардировщики B-1B Lancer прибыли на авиабазу Эрланд в Норвегии, расположенную неподалеку от российской границы. Переброска авиационной группы состоялась 9 августа с базы ВВС США Дайсс в Техасе.

По данным командования НАТО, бомбардировщики примут участие в учениях альянса. Однако их появление в непосредственной близости от России выглядит явной демонстрацией силы. B-1B Lancer способны нести ядерное оружие и крылатые ракеты, что делает их одним из ключевых элементов американской стратегической авиации.

Размещение таких машин в Норвегии — часть общей тенденции усиления военной активности НАТО у российских рубежей. Ранее альянс уже наращивал присутствие в Прибалтике и Восточной Европе. Москва не раз заявляла, что подобные действия дестабилизируют обстановку и вынуждают Россию принимать ответные меры.

Ранее стало известно, что США могли доставить в Великобританию не менее 20 ядерных бомб.