США пересмотрят программы сотрудничества с Грузией из-за несогласия с курсом страны

Об этом заявил Майкл Карпентер, директор по европейским делам в Совете национальной безопасности США, во время брифинга.

Карпентер подчеркнул, что США ожидали от грузинских властей пересмотра текущего курса и изменения стратегического направления в сторону сближения с Западом. Однако, по его словам, этого не происходит, что вызывает обеспокоенность в Вашингтоне.

Стоит отметить, что это заявление последовало за недавней отменой совместных военных учений США и Грузии, что может свидетельствовать о нарастающем напряжении в отношениях между двумя странами.

Решение США пересмотреть программы сотрудничества с Грузией может иметь значительные последствия для внешней политики и международных отношений Грузии, особенно учитывая стремление страны к интеграции с западными структурами.

Пока неизвестно, какие конкретные изменения могут произойти в результате пересмотра сотрудничества, но это решение США сигнализирует о серьезных разногласиях с текущим курсом грузинского правительства.

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