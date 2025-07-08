США израсходовали большую часть ракет Patriot — дефицит достиг критического уровня на фоне конфликта на Ближнем Востоке и помощи Украине.

Резерв ракет Patriot в арсенале США снизился до тревожных 25% от запланированного минимума. Как отмечают источники The Guardian, столь резкое сокращение связано с многомесячными поставками вооружений Украине, а также с активным участием американских военных в отражении атак со стороны Ирана на Израиль и базы США в регионе.

Согласно внутреннему расчету Пентагона, текущий уровень запасов не соответствует требованиям для ведения потенциальных операций. Особенно острая нехватка наблюдается в сегменте ракет-перехватчиков. Этот показатель считается одним из ключевых в оценке военной готовности.

Нынешняя администрация ранее приостановила крупные поставки Киеву, ссылаясь на истощение стратегических запасов. При этом обсуждается возможность точечной передачи Украине еще 10 ракет Patriot, однако эксперты сомневаются, что запасы удастся быстро восполнить.

Формально США пока сохраняют приверженность поддержке союзников, но истощение боекомплекта ставит под угрозу стабильность собственных оборонных планов.

Ранее отмечалось, что страны БРИКС обходят США, а торговля между странами в обход Вашингтона набирает обороты.