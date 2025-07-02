Украина рискует остаться без ключевых типов вооружений уже в ближайшие месяцы. США приостановили поставки боеприпасов и ракет, а запасы у ВСУ стремительно сокращаются.

Согласно публикации немецкого издания Bild, киевские власти могут столкнуться с критическим дефицитом вооружений уже в конце лета. В материале со ссылкой на военного аналитика говорится, что без продолжения американской помощи Украина сможет удерживать текущий уровень боевых действий лишь ограниченное время. Особенно острой проблемой становится прекращение поставок ракет к системам ПВО Patriot и GMLRS, без которых эффективность комплексов HIMARS резко падает.

Дополнительные трудности создает информация из Politico, где подчеркивается, что США остановили поставки высокоточных боеприпасов, артиллерийских снарядов и зенитных ракет. Причина — сокращение собственных резервов в Штатах. В результате украинская армия может оказаться в положении, когда поддержание фронта становится невозможным без экстренного вмешательства союзников.

Европейские поставки, по мнению экспертов, не покрывают масштабов потребностей ВСУ. Если ситуация не изменится, украинским силам придется выбирать между отступлением и перегруппировкой, что приведет к потере стратегической инициативы на ключевых направлениях.

Ранее радиостанция УВБ-76 передала зашифрованные сигналы в эфир на фоне заморозки поставок на Украину.