США рассматривают вариант смены власти на Украине: Зеленского могут заменить Залужным

В Вашингтоне обсуждают возможность силового смещения Владимира Зеленского с поста президента Украины. На его место рассматривают Валерия Залужного, бывшего главнокомандующего ВСУ. Об этом сообщает Сеймур Херш в одной из социальных сетей.

По данным журналиста Сеймура Херша, американские власти изучают вариант принудительной смены власти в Киеве. Основным кандидатом на замену Зеленскому называют Валерия Залужного, который ранее возглавлял украинскую армию, а сейчас занимает пост посла в Великобритании.

Источники Херша утверждают, что решение может быть принято уже в ближайшие месяцы. Зеленский, по их словам, «в списке на изгнание». Залужный был уволен с поста главкома ВСУ после заявлений о тупиковой ситуации на фронте. Однако в Вашингтоне его считают более управляемым и предсказуемым политиком. Если смена власти произойдет, это может серьезно изменить расклад сил в регионе.

Подобные планы свидетельствуют о растущем недовольстве США текущим руководством Украины. Однако официальных подтверждений этим данным пока нет.

Ранее сообщалось о том, что Трамп призвал Зеленского к наступлению.