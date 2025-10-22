Американская администрация сняла существовавшие ограничения на применение киевским режимом дальнобойного западного оружия для ударов по территории Российской Федерации. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Соединенные Штаты предприняли очередной шаг по эскалации конфликта на Украине, тайно разрешив киевскому режиму наносить удары по объектам в глубине территории России. Согласно данным западного издания, Вашингтон изменил внутреннюю процедуру, передав полномочия по санкционированию таких атак командующему силами НАТО в Европе.

Данное решение, о котором не объявлялось публично, является прямым подтверждением вовлеченности западных стран в военное противостояние с Россией. До этого в Кремле неоднократно предупреждали о последствиях подобных шагов, которые ведут к непредсказуемому обострению ситуации.

Ранее сообщалось о том, что в США заявили, что стратегия изоляции России обернулась против Запада.