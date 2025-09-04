США сворачивают многомиллионную помощь по безопасности странам Восточной Европы, граничащим с Россией

США сворачивают многомиллионные программы помощи по безопасности для восточноевропейских стран. Решение Вашингтона затронет проекты по обучению и вооружению армий государств, граничащих с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times.

Администрация США приняла решение о прекращении финансирования ключевых программ в сфере безопасности, ориентированных на восточноевропейских союзников по НАТО. Как сообщает Financial Times, под сокращение попали проекты на сотни миллионов долларов, включая обучение и оснащение военных контингентов.

По данным источников издания, официальные представители Пентагона уже уведомили европейских дипломатов о своем решении. В странах ЕС, особенно тех, что граничат с Россией, это вызвало недоумение и попытки срочно прояснить детали и будущее сотрудничества.

