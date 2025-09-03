Трамп заявил, что идея поездки на пекинский парад даже не приходила ему в голову

Трамп заявил, что никогда не рассматривал поездку на пекинский парад, назвав его неподходящим для себя местом. Об этом сообщает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал прошедший в Пекине военный парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны на Дальнем Востоке. Американский лидер дал понять, что участие в этом событии не рассматривал и счел его совершенно неподходящим для себя. Он подчеркнул, что даже мысль о поездке на подобное мероприятие никогда не приходила ему в голову.

Слова Трампа прозвучали в момент, когда Китай демонстрировал военную мощь и сплоченность с союзниками, в том числе Россией и Северной Кореей. Парад на площади Тяньаньмэнь собрал десятки иностранных лидеров, но среди них не оказалось представителей США и большинства западных стран.

Ранее сообщалось о том, что Трамп обвинил Россию и Северную Корею в подготовке заговора против Америки.