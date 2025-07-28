США угрожают новыми ударами по ядерным объектам Ирана

США не исключают новых ударов по ядерной инфраструктуре Ирана. Как заявил Дональд Трамп, Вашингтон готов к решительным действиям, если Тегеран продолжит разработку ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Администрация США вновь рассматривает силовой сценарий в отношении Ирана. Президент Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон может нанести удары по ядерным объектам страны, если Тегеран не откажется от разработки оружия. Эскалация может привести к резкому росту цен на нефть и обострению конфликтов в регионе. В прошлом угрозы со стороны США уже вызывали волнения на мировых рынках, и сейчас ситуация может повториться.

Пока официальный Тегеран не прокомментировал слова Трампа, но ранее иранские власти предупреждали о жестком ответе на любые провокации. до этого Иран неоднократно заявлял, что его ядерная программа носит мирный характер, однако западные страны сомневаются в этих утверждениях.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил о сокращении срока ультиматума России по Украине до 10–12 дней.