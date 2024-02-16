СК начал проверку после смерти Навального* в колонии

СУ СК России по Ямало-Ненецкому АО начал доследственную проверку после того, как в одной из колоний умер Алексей Навальный*. Подробности сообщили в официальном канале ведомства в пятницу, 16 февраля.

По данным СК, Навальный* скончался в колонии №3 в поселке Харп. По данным некоторых СМИ, ему стало плохо в пятницу днем около 13 часов, потом оппозиционер потерял сознание. Об этом мы уже рассказывали ранее.

На месте политику пытались оказать реанимационную помощь, но спасти Навального* не удалось. Врачи лишь констатировали смерть.

* признан в России террористом и экстремистом