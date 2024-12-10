США выделили Украине заем за счет доходов от активов РФ

Штаты выделили Украине кредит в 20 млрд долларов, который планируется гасить доходами от замороженных активов РФ. ОБ этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные от Минфина США.

Стало известно, что Минфин объявил о выделении 20 млрд долларов на украинские нужды во вторник – это произошло в рамках инициативы стран «большой семерки» по предоставлению займов Киеву.

Также сообщается, что Украина получит указанные средства через фонд по содействию финансированию Украины Всемирного банка.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявил о стремлении приобрести на замороженные российские активы системы ПВО Patriot, что, по его мнению, обеспечит Украине жизнь.