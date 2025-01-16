Администрация президента США поддерживает идею о том, чтобы все государства, входящие в Европейский союз, полностью отказались от импорта газа из России, сообщил Джеффри Пайетт, занимающий пост помощника госсекретаря США по вопросам энергетики. Это заявление было сделано во время публичного выступления в Вашингтоне 15 января.

В то же время он подчеркнул, что по меньшей мере некоторые страны Европы сохраняют стремление к тому, чтобы и дальше закупать у России углеводороды.

«В Брюсселе было принято решение свести к нулю поставки газа из России к 2027 году. Соединенные Штаты решительно поддерживают эту цель», — сказал Пайетт, его цитирует CNN.

В то же время Пайетт отметил, что решение по этому вопросу должно быть принято исключительно на уровне руководства Европейского союза. Он также подчеркнул, что Словакия, Венгрия и Австрия выступают за сохранение поставок российского газа.

В декабре премьер Словакии Роберт Фицо посетил Москву в связи с отказом Украины продолжать транзит российского газа через свою территорию. В столице РФ он встретился с президентом Владимиром Путиным. Стороны обсудили картину конфликта в целом и вопрос с потреблением ресурса из РФ.

Фицо заявил, что решение Зеленского о прекращении транзита газа через Украину негативно сказывается на финансовом состоянии Словакии и всего Европейского союза (ЕС).

Ранее Фицо также обвинил Владимира Зеленского в шантаже и выпрашивании денег у Европы.