В монастыре в Курской области от обстрелов ВСУ прячутся 15 человек

В Свято-Николаевском Белогорском монастыре в Горнали Суджанского района Курской области из-за постоянных артиллерийских обстрелов ВСУ вынуждены прятаться 15 человек, написал «База».

По данным источника, все люди являются священнослужителями. Уточняется, что среди них нет детей и раненных. Из-за постоянных атак со стороны украинской армии покинуть монастырь возможности нет.

Как рассказал изданию игумен Питирим, ситуация остается сложной. Здание собора и второй храм комплекса разрушены, имеются повреждения корпусов. Кроме того, отметил священнослужитель, в местности наблюдаются проблемы со связью.

6 августа ВСУ предприняли попытку незаконно пересечь государственную границу РФ. Боевики начали заходить в населенные пункты Курской области.

Как ранее сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, всего в нападении на Курскую область участвовали около тысячи украинских боевиков. Также, подчеркнул он, российским военнослужащим удалось ликвидировать 315 солдат ВСУ.

Ранее военный аналитик Алексей Леонков выразил мнение, что операция ВСУ в Курской области спланирована США.