Стала известна сумма, которую пообещали за покушение на помощника депутата ГД Алихаджиева в Подмосковье
Появились подробности покушения на помощника депутата Госдумы в Подмосковье
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Заказавший убийство помощника депутата Государственной думы РФ Шерипа Алихаджиева был готов заплатить 20 млн руб., сообщило РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольгу Врадий.
9 октября в деревне Лапино Подмосковья произошло покушение на Алихаджиева. Неизвестный выстрелил в него, когда тот находился на веранде своего дома. Потерпевший был госпитализирован с двумя огнестрельными ранениями и помещен в реанимацию.
По данным следствия, покушение было спланировано заранее. Исполнитель убийства согласился на преступление и получил предоплату в размере 500 тыс. руб., а также пистолет с глушителем и фотографии жертвы. За месяц до покушения киллер внимательно следил за своим объектом.
В результате оперативных действий правоохранительных органов были задержаны как предполагаемый исполнитель, так и заказчик преступления. Последний обратился за помощью к своему знакомому, с которым ранее отбывал наказание, и предложил ему совершить убийство за указанную сумму.
Следственные органы установили личность стрелка благодаря генетическим следам, оставленным на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что жителя Москвы обвинили в покушении на госизмену и попытку вступить в запрещенные организации.