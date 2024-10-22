Стала известна сумма, которую пообещали за покушение на помощника депутата ГД Алихаджиева в Подмосковье

9 октября в деревне Лапино Подмосковья произошло покушение на Алихаджиева. Неизвестный выстрелил в него, когда тот находился на веранде своего дома. Потерпевший был госпитализирован с двумя огнестрельными ранениями и помещен в реанимацию.

По данным следствия, покушение было спланировано заранее. Исполнитель убийства согласился на преступление и получил предоплату в размере 500 тыс. руб., а также пистолет с глушителем и фотографии жертвы. За месяц до покушения киллер внимательно следил за своим объектом.

В результате оперативных действий правоохранительных органов были задержаны как предполагаемый исполнитель, так и заказчик преступления. Последний обратился за помощью к своему знакомому, с которым ранее отбывал наказание, и предложил ему совершить убийство за указанную сумму.

Следственные органы установили личность стрелка благодаря генетическим следам, оставленным на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что жителя Москвы обвинили в покушении на госизмену и попытку вступить в запрещенные организации.