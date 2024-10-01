США предупредили Израиль о готовящейся атаке Ирана

Соединенные Штаты предупредили Израиль о возможном ракетном ударе со стороны Ирана. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал представитель израильской армии Даниэль Хагари.

Он уточнил, что такая информация поступила некоторое время назад, но на данный момент подобная угроза отсутствует.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США сообщал о том, что Иран намерен нанести удар по Израилю баллистическими ракетами. Представитель Белого дома предупредил о «тяжелых последствиях» для Тегерана в случае исполнения задуманного.

Ранее также сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган предупредил Израиль о последствиях наземной операции на территории Ливана.