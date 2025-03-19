Стало известно о приглашении ЕС к переговорам по мирному урегулированию на Украине

США уведомили европейские страны о необходимости участия Европейского союза (ЕС) в мирном соглашении по Украине. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Отмечается, что это решение обусловлено серьезным давлением со стороны России с целью отмены санкций, введенных против нее.

Основной задачей для американской стороны остается прекращение боевых действий на Украине. В рамках подготовки к мирным переговорам обсуждаются и потенциальные меры безопасности для Украины в случае завершения конфликта.

По информации газеты Politico, страны Северной Европы и Балтии ранее призвали Брюссель активизировать процесс вступления Украины в Евросоюз. Они предложили представить конкретный план и предложения для ускорения этого процесса, подтверждая при этом полную и безоговорочную поддержку перспектив членства Украины в ЕС.

Ранее специальный посланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что детали прекращения огня на Украине проработают в Джидде 23 марта. После этого, подчеркнул политик, начнется следующий этап — организация перемирия.