Врачи пытаются сотворить чудо: генерал-лейтенант Владимир Алексеев потерял три литра крови при ранении

Российские военные врачи совершили практически невозможное, спасая жизнь генерал-лейтенанта Владимира Алексеева после тяжелого ранения. Военачальник лишился более трех литров крови, а его артериальное давление в момент госпитализации находилось на критической отметке. Несмотря на повреждение жизненно важных органов, медики сумели провести успешную реанимацию и стабилизировать пациента для экстренной операции. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По предварительной информации, по военачальнику было произведено три выстрела. Две пули попали в область живота, нанеся серьезный урон внутренним системам организма, а третья задела ногу. Ранения спровоцировали массивное внутреннее кровотечение, из-за которого состояние пострадавшего оценивалось как крайне тяжелое. Буквально на грани жизни и смерти специалисты смогли довезти генерала до операционного стола.

В настоящий момент Владимир Алексеев находится в отделении реанимации под постоянным наблюдением лучших хирургов. Врачи делают все необходимое для восстановления функций задетых органов и восполнения кровопотери. Ситуация осложняется тяжестью полученных травм, однако первичные реанимационные мероприятия дали шанс на благоприятный исход. Охрана медицинского учреждения усилена, а следственные органы уже приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего нападения.

