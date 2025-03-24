Военкоры сообщили о заходе спецназа Украины в село Белгородской области

«Спецназ ВСУ вошел в белгородскую Поповку и штурмует опорник: пограничники вызвали огонь на себя», — приводится информация в появившейся публикации.

Там же заявляют о том, что украинские военные предпринимают попытки забросать гранатами блиндажи, где находятся российские солдаты. Кроме того, приводятся сведения, согласно которым пограничники ведут бой с неприятелем. Нашим бойцам пытаются оказать поддержку артиллеристы и операторы беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно о том, что в Курской области было обнаружено много мин, напечатанных на 3D-принтере.