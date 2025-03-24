Военкоры сообщили о заходе спецназа Украины в село Белгородской области
«РВ»: украинский спецназ зашел в село Поповка в Белгородской области
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Украинский спецназ смог зайти в село Поповка Белгородской области. Утверждение подобного характера появилось в телеграм-канале «Военкоры Русской Весны» (РВ).
«Спецназ ВСУ вошел в белгородскую Поповку и штурмует опорник: пограничники вызвали огонь на себя», — приводится информация в появившейся публикации.
Там же заявляют о том, что украинские военные предпринимают попытки забросать гранатами блиндажи, где находятся российские солдаты. Кроме того, приводятся сведения, согласно которым пограничники ведут бой с неприятелем. Нашим бойцам пытаются оказать поддержку артиллеристы и операторы беспилотных летательных аппаратов.
Ранее стало известно о том, что в Курской области было обнаружено много мин, напечатанных на 3D-принтере.