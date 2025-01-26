Стало известно об обстановке в центре Минска после завершения выборов президента

В Белоруссии закрыли избирательные участки и официально завершили сбор голосов на президентских выборах.

ЦИК закрыла участки и приступил к подсчету голосов. Большинство, предварительно, проголосовали за действующего президента Александра Лукашенко. Он получил не менее 83,53% голосов.

Exit poll и белорусские источники сообщали, что Лукашенко получил почти 90% голосов, а его конкуренты от 2,7% до 1,2%. Одна единственная женщина, Анна Канопацкая, выступила как беспартийный кандидат.

Также чуть больше 5% выбрали графу «против всех». ЦИК Белоруссии сообщил, что итоговая явка на выборах президента составила 85,7%.

Корреспондент РИА Новости побывал в центре Минска и оценил обстановку как спокойную. У парламента и участков ЦИК, а также площади Независимости, сохраняется обыденная атмосфера. Полагают, что истории с протестами 2020 года не повторятся.

Ранее сообщалось, что Лукашенко пришел на выборы вместе со шпицом Умкой, который справил нужду прямо в здании ЦИК.