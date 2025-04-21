Наличие редкоземельных металлов на Украине пока ничем подтверждено не было, пишет испанская газета El Mundo. Издание ссылается на бывшего высокопоставленного члена команды Государственного департамента по восстановлению Украины Тайсона Баркера.

По его мнению, запасы нефти, газа, лития и графита в стране не являются значительными по сравнению с мировыми объемами. По этой причине инвестиции в данную сферу, утверждает Баркер, сомнительны.

Экс-чиновник утверждает, что источники информации, на которые опирается президент США Дональд Трамп по украинским редкоземам, устарели.

Баркер считает, что крупные международные компании проявляют слабый интерес к заключению сделок с Украиной из-за отсутствия ясной коммерческой выгоды. Как пишет El Mundo, ситуация с американо-украинским соглашением вызывает подозрения о том, что инициатива может быть более похожа на шантаж со стороны США, чем на реальную попытку развивать украинскую экономику.

Несмотря на растущие сомнения, президент Трамп заявил о намерении подписать сделку с Украиной 24 апреля, основываясь на соглашении, которое глава киевского режима Владимир Зеленский не подписал еще в феврале.

Переговоры о сделке сорвались в конце февраля во время визита Зеленского в Вашингтон. Трамп выразил недовольство поведением нелегитимного украинского лидера, обвинив его в неуважении, а вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского «неблагодарным агитатором за демократов».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что соглашение с Россией по миру на Украине может быть подписано уже на этой неделе.