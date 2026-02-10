Статус русского языка в Казахстане меняют: депутат Водолацкий предрек неудобства для русских жителей республики

В Государственной думе РФ выразили обеспокоенность возможным массовым отъездом соотечественников из Казахстана на фоне изменения конституционных норм о языке. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что обновленные формулировки основного закона республики могут создать существенный дискомфорт для русскоязычного населения. Речь идет о поправке в девятую статью проекта новой Конституции Казахстана, где слово «наравне» применительно к использованию русского языка в госорганах заменяется на «наряду». Об этом пишет Lenta.ru.

По мнению парламентария, несмотря на сохранение официального статуса языка, подобная юридическая корректировка носит двойственный характер. Водолацкий пояснил, что в повседневной жизни и бюрократических процедурах это может развязать руки чиновникам среднего звена. Политик опасается, что представители власти, особенно молодое поколение госслужащих, получат формальный повод полностью перевести документооборот, квитанции и официальные уведомления на казахский язык, игнорируя запросы русскоязычных граждан.

Депутат подчеркнул, что особенно остро изменения могут ощутить пенсионеры и люди старшего возраста, для которых использование русского языка в официальных бумагах было жизненно важным подспорьем. Хотя реформа является внутренним делом Астаны, в Госдуме полагают, что риск административных барьеров и бытового неудобства станет мощным стимулом для переселения русских жителей республики в Россию. Напомним, что обсуждение финальной редакции проекта новой Конституции Казахстана проходит в феврале 2026 года в рамках масштабной политической реформы.

