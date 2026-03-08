Ставка на авторитет: «Единая Россия» привлечет рекордное число глав субъектов в свои предвыборные группы

Партия «Единая Россия» планирует задействовать рекордное количество региональных руководителей в ходе предстоящей кампании по выборам в Государственную думу. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источников в партийных кругах, в территориальные группы федерального списка могут войти от 50 до 55 глав субъектов РФ, что превышает показатели 2021 года, когда списки возглавили 49 губернаторов. Одним из ключевых кандидатов называют главу Республики Алтай Андрея Турчака, который ранее в течение семи лет занимал пост секретаря генсовета организации.

Стратегия формирования предвыборных групп направлена на максимальное привлечение голосов избирателей за счет участия политических «тяжеловесов». При этом структура региональных списков может меняться: для усиления электоральных позиций допускается объединение малых территорий с крупными регионами.

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев ранее подтвердил, что подавляющее большинство руководителей регионов — 77 из 89 — являются членами «Единой России», что упрощает их привлечение в качестве лидеров списков.

Ранее стало известно, что почти 440 тысяч граждан ЕС посетили Россию в 2025 году.