ЦАХАЛ наносит удары по югу Ливана

Военно-воздушные силы Израиля проводят масштабную операцию, нанося удары по ряду населенных пунктов, включая Дир Канун, Кабриху, Мансури и другие.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что целью ударов являются объекты организации «Хезболлах». Это заявление совпало с информацией о том, что начальник Генерального штаба израильской армии утвердил планы проведения военной операции на границе с Ливаном, что указывает на возможность дальнейшей эскалации конфликта.

Примечательно, что эти события происходят на фоне серии загадочных инцидентов в Ливане за последние дни. 17 сентября по всей стране массово взрывались пейджеры, а днем ранее подобная участь постигла рации. Согласно последним данным, в результате этих взрывов, произошедших в различных районах Ливана, погибли 25 человек.

Эксперты отмечают, что текущая ситуация может привести к серьезному обострению отношений между Израилем и Ливаном. Международное сообщество внимательно следит за развитием событий, опасаясь, что локальный конфликт может перерасти в более масштабное противостояние.

Ранее стало известно о том, что МИД Индии опроверг слухи об отправке оружия на Украину.