Базы Североатлантического альянса попали в список целей Москвы после данного Вашингтоном разрешения Украине применять ATACMS для ударов вглубь России. Об этом в статье для Weapons and Strategy написал экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен.

Эксперт заявил об ошибочном решении действующего президента США Джо Байдена и наличии у России множества вариантов для дальнейшего развития событий.

«Она может атаковать базы США и НАТО за пределами Украины, например, в Польше», — предупредил Брайен.

Он отдельно заметил, что применение подобного вида вооружения не окажет никакого влияния на продолжающееся противостояние, но при этом могут случиться события, которые выйдут за пределы боевых столкновений на территории Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил мнение лидера страны, касаемо использования дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь российской территории. Несмотря на это киевский режим все равно применил ATACMS.