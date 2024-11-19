Минобороны: ВСУ ночью нанесли удар 6 ракетами ATACMS по объекту в Брянской области

Ночью 19 ноября ВСУ ударили по Брянской области 6 ракетами ATACMS. О случившемся факте сообщает РИА Новости со ссылкой на МО РФ.

По сведениям ведомства, произошел противоракетный бой, в результате которого расчеты ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь» ликвидировали 5 ракет, а еще одна получила повреждения. Части ракеты упали на техническую территорию военного объекта, после чего разгорелся пожар. В результате атаки жертв и разрушений удалось избежать.

Ранее сообщалось о том, что киевский режим впервые использовал ATACMS для ударов по территории России.