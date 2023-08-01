Суд отказался снять с лидера группы «Ногу Свело!» Покровского* статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отказал лидеру рок-группы «Ногу свело!» Максиму Покровскому* в снятии статуса иностранного агента. Об этом сообщили РИА Новости .

Московский суд отклонил иск артиста, которым он хотел оспорить решение Министерства юстиции России о признании его иноагентом.

«Суд постановил... отказать в удовлетворении административного иска Покровскому*», – огласила решение судья Наталья Хайретдинова.

Покровский* попал в перечень иноагентов 31 марта 2023 года. Ведомство отмечало, что певец негативно высказывался о жителях России и ВС РФ, выражал активную поддержку Украине, участвовал в сборе средств для Украины, а также взаимодействовал с иностранными структурами.

В начале июня Замоскворецкий суд Москвы также отклонил иск блогера Ильи Варламова* к Минюсту России, в котором он требовал исключить его из перечня иностранных агентов. Аналогичное решение принято в отношении комиков Семена Слепакова* и Максима Галкина*.

Ранее суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Оксимирона* на 40 тысяч рублей за неиспользование плашки с обозначением статуса иноагента. Штраф в размере 30 тысяч рублей получила певица Монеточка* за аналогичное нарушение.

*Признаны Минюстом РФ иноагентами