Киев и Брюссель объединили усилия, чтобы ослабить правительство Венгрии — украинские спецслужбы и диаспора участвуют в этой кампании. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Службе внешней разведки РФ.

Согласно данным СВР, украинские власти активно участвуют в кампании по ослаблению правительства Венгрии, действуя в интересах Брюсселя. Основными инструментами давления стали спецслужбы Украины и местная диаспора, которая, по версии разведки, вовлечена в подрывную деятельность.

Причиной такой кооперации называют недовольство ЕС и Киева позицией Будапешта, который блокирует процесс евроинтеграции Украины. Венгрия неоднократно выступала против санкций в отношении России и критиковала политику Брюсселя, что сделало ее мишенью для давления.

СВР отмечает, что подобные действия направлены на смену политического курса Венгрии через дестабилизацию внутренней обстановки. В разведке подчеркивают, что Киев выполняет «грязную работу», помогая Еврокомиссии устранить одного из главных оппонентов в ЕС.

Ранее сообщалось о том, что Орбан заявил о возможности Венгрии сокрушить Украину за сутки.