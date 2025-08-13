СВР заявила о вмешательстве Киева и ЕС во внутренние дела Венгрии
Фото: [unsplash.com]
Киев и Брюссель объединили усилия, чтобы ослабить правительство Венгрии — украинские спецслужбы и диаспора участвуют в этой кампании. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Службе внешней разведки РФ.
Согласно данным СВР, украинские власти активно участвуют в кампании по ослаблению правительства Венгрии, действуя в интересах Брюсселя. Основными инструментами давления стали спецслужбы Украины и местная диаспора, которая, по версии разведки, вовлечена в подрывную деятельность.
Причиной такой кооперации называют недовольство ЕС и Киева позицией Будапешта, который блокирует процесс евроинтеграции Украины. Венгрия неоднократно выступала против санкций в отношении России и критиковала политику Брюсселя, что сделало ее мишенью для давления.
СВР отмечает, что подобные действия направлены на смену политического курса Венгрии через дестабилизацию внутренней обстановки. В разведке подчеркивают, что Киев выполняет «грязную работу», помогая Еврокомиссии устранить одного из главных оппонентов в ЕС.
