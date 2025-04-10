Сын Трампа заявил о правах США на Панамский канал

Сын президента США Дональд Трамп — младший в социальных сетях сделал резкое заявление о правах Америки на Панамский канал. Об этом пишет РИА Новости в четверг.

По данным журналистов, Трамп-младший отметил, что Панамский канал был построен на деньги США и Америка вообще не должна была его кому-то отдавать.

Напомним, что позиция американского президента Дональда Трампа остается неизменной и заключается в том, что Панамский канал не должен контролироваться Китаем. При этом, в МИД КНР нападки на Китай со стороны США в связи с ситуацией с Панамским каналом назвали злонамеренными.

Ранее также стало известно, что в США готовятся к проведению целой пиар-кампании, которая будет направлена на убеждение гренландцев о выгоде присоединения к Америке.