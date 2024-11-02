Сырский заявил об одном из самых мощных наступлений России с начала СВО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия осуществляет одно из самых мощных наступлений за все время конфликта, передает украинское издание «Страна.ua».

Главком украинской армии подчеркнул, что активные боевые действия требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений. О ситуации на фронте Сырский также проинформировал делегацию ВС Чехии.

По его словам, ситуация на линии фронта остается крайне сложной, особенно в условиях текущих волнений и усилий противника.

Ранее генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко также указал на серьезные проблемы, с которыми сталкиваются украинские военнослужащие в зоне конфликта. Он отметил, что фронт существенно ослабел из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.

2 ноября Министерство обороны РФ сообщило о новых успехах по освобождению территорий. Российские военные успешно вытеснили врага из Кураховки в ДНР и Першотравневого в Харьковской области.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин заявил о переломе ВСУ на фронте.