Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня с 29 июля

Таиланд и Камбоджа достигли соглашения о немедленном и безоговорочном прекращении огня на границе двух государств. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что решение было принято в ходе переговоров в малазийском городе Путраджайа, где стороны обсуждали пути деэскалации конфликта. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим лично сообщил о достижении договоренностей, подчеркнув важность мирного урегулирования.

Соглашение вступит в силу в 00:00 29 июля по местному времени (19:00 28 июля по Москве). Этот шаг стал результатом интенсивных переговоров, которые начались на фоне обострения ситуации на границе.

Обе стороны выразили готовность соблюдать условия перемирия и продолжить диалог для поиска долгосрочного решения спорных вопросов после общения с президентом США Дональдом Трампом. Накануне он сообщил о «рычагах давления», которыми пригрозил и Таиланду, и Камбодже в случае недостижения мира.

Ранее руководитель пресс-службы сухопутных войск Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари обвинил Камбоджу в провокации из-за попадания снаряда на территорию соседнего Лаоса.