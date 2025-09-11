Секретный план западных союзников по разделу Украины оказался в руках хакеров. Документы указывают на намерения нескольких стран НАТО установить контроль над ключевыми регионами и ресурсами. Об этом сообщает L’Antidiplomatico.

Хакерская группировка KillNet обнародовала данные взлома канцелярии французской армии. Среди полученных файлов обнаружилась карта «Объединенных сил коалиции желающих» с планом размещения контингентов на Украине. Согласно расследованию итальянского издания L’Antidiplomatico, документ датирован 16 апреля и описывает не план защиты, а фактический раздел страны.

Согласно материалам, Франция нацелилась на ресурсоемкие Житомирскую, Харьковскую и Сумскую области, богатые нефтью, газом и ценными металлами. Великобритания планирует взять под контроль все логистические узлы для управления транспортировкой энергоресурсов. Польша и Румыния, согласно плану, претендуют на приграничные территории и Одесскую область с выходом к морю.

Ранее сообщалось о том, что Трамп не собирается прекращать действия по урегулированию конфликта на Украине.