Новые документы из так называемых «файлов Эпштейна» проливают свет на странные закупки американского банкира незадолго до его краха. Осужденный за сексуальные преступления финансист заказал на свой частный остров огромную партию промышленной кислоты. Интерес вызывает дата транзакции, которая совпала с активизацией работы спецслужб по сбору доказательств его противоправной деятельности. Об этом сообщает «РБК».

Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2018 года Джеффри Эпштейн оплатил поставку шести бочек серной кислоты общим объемом около 1250 литров. Журналисты отмечают, что оформление заказа произошло именно в тот день, когда ФБР приступило к активной фазе изучения деятельности Эпштейна.

Эпштейн был задержан летом две тысячи девятнадцатого года по обвинению в организации сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В августе того же года он свел счеты с жизнью в тюремной камере. Недавние отчеты ФБР подтверждают факты насилия над девушками со стороны банкира, хотя следствие не считает его единоличным руководителем сутенерской сети. Обнаружение документов о поставке кислоты добавляет новые вопросы к списку улик, оставшихся после смерти миллионера.



Ранее стало известно, что Эпштейн пытался войти в круг петербургской элиты через Гергиева.