Такер Карлсон заявил, что война между США и Россией может уничтожить весь мир

Журналист из США Такер Карлсон заявил, что возможная война между Россией и США может уничтожить весь мир. Об этом в среду, 2 октября, пишет издание РИА Новости, ссылаясь на интервью коллеги.

По словам Карлсон, именно втягивание США в масштабную войну против России будет иметь катастрофические последствия – скорее всего, уничтожение всего живого, ведь до сих пор не известны возможные последствия именно современных ядерных конфликтов.

Журналист резюмировал: если США продолжить втягиваться в такую войну против России, то это рано или поздно запустит серьезнейшую цепную реакцию, и через год уже никого может не остаться в живых.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у людей стали вызывать вопросы когнитивные возможности экс-президента США Дональда Трампа.