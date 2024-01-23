ТАСС: российские военные ночью поразили в Харькове базу наемников

Об этом во вторник, 23 января, сообщил ТАСС представитель экстренных служб.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. О взрывах сообщалось в Харькове, Киеве и Сумской области. Также о том, что в городе был слышен взрыв, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Этой ночью в очередной раз нанесены точечные удары по расположению наемников в Харькове. Достоверно пока неизвестно, гражданами какой страны являлись эти лица, но эта информация сейчас уточняется», — указал источник.

Агентство Укринформ сообщало, что в Харькове было слышно не менее восьми взрывов.

Регулярно поступает информация о взрывах в разных областях и городах Украины. Также в стране звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили базу с французскими наемниками, которые участвуют в военном конфликте со стороны ВСУ. Как писал Mash, среди уничтоженных иностранных боевиков оказался сын французского бригадного генерала.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, комментируя информацию о ликвидации базы французских наемников, сообщил, что Россия направит официальное письмо парламенту Франции с требованием объяснить, почему в конфликте на Украине участвуют ее граждане.