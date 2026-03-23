Тегеран опровергает слова Трампа: Иран не вел переговоров с США ни напрямую, ни через посредников

Тегеран категорически опроверг заявление президента США Дональда Трампа о состоявшихся переговорах между двумя странами. Иранский источник сообщил, что никаких контактов — ни прямых, ни через посредников — не было, связав отмену американских ударов с ответными угрозами. Об этом пишет РИА Новости.

Дональд Трамп ранее заявлял, что США и Иран провели «очень позитивные и продуктивные переговоры» за последние два дня. По его словам, он поручил Пентагону отложить на пять дней нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.

Однако иранская сторона полностью отрицает эту версию. Агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что никакой связи с Трампом не было. Собеседник агентства утверждает, что американский лидер отступил после того, как Тегеран дал понять, что в случае удара ответные действия коснутся всех электростанций на Ближнем Востоке.

