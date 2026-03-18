Телефоны вне закона: в польских школах вводят жесткий запрет на гаджеты с 1 сентября

Польские школьники скоро забудут, как выглядит экран смартфона на парте. Министр образования Барбара Новацкая анонсировала жесткие меры: с 1 сентября в начальных школах страны вводится запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Об этом сообщает TVP3 Wrocław.

Речь идет о первых восьми классах обучения. После этого польские дети могут продолжить путь в средней школе, а затем в университете или выбрать профессиональное образование. Но до этого момента гаджеты будут под строгим контролем.

Новацкая пояснила, что достать телефон на уроке разрешат только в двух случаях: если даст добро учитель или если это необходимо для учебного процесса. Однако чиновница подчеркнула, что такие исключения не должны становиться нормой. Министр прямо заявила о проблеме детской зависимости от интернета, которая сегодня видна невооруженным глазом.

Власти обеспокоены тем, как виртуальный мир вытесняет реальное общение и мешает усваивать знания. Пока неизвестно, как именно будут контролировать соблюдение запрета и какие санкции ждут нарушителей.

