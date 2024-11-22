Как сообщило издание Telegraph, Владимир Зеленский изменил свою риторику относительно завершения конфликта на Украине. Если раньше он стремился полностью вытеснить российские войска с украинской территории, то сейчас готов рассмотреть альтернативные варианты, даже если эти изменения в его высказываниях едва уловимы.

Как отметили журналисты, с ноября этого года украинский лидер отошел от своих изначальных максималистских позиций, касающихся прекращения военных действий и восстановления территориальной целостности с использованием силы.

Аналитики связывают такие изменения в подходе Зеленского с тем, что Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США.

Причем совсем недавно Зеленский заявлял о необходимости заставить Россию остановить войну посредством силы. Однако уже в интервью Fox News 20 ноября глава киевского режима посетовал на невозможность возвращения Крыма военной силой, отметив, что хочет сделать это «дипломатическим путем».