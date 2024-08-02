В отношении сенатора Савельева возбудили уголовное дело из-за подготовки к убийству

По факту приготовления к убийству (по статье 105 УК РФ) возбуждено уголовное дело в отношении сенатора Дмитрия Савельева. Об этом пишет РИА Новости в пятницу, 2 августа.

Следствие предполагает, что в августе прошлого года Савельев решил поручить своему знакомому убийство предпринимателя. Предполагалось денежное вознаграждение за данный «заказ», а причиной тому стал личный конфликт.

Правоохранительные органы узнали о происходящем и провели необходимые розыскные мероприятия, вскоре была проведена инсценировка убийства. После сообщения о проведенном мероприятии Савельев выплатил «исполнителю» ранее обговоренную сумму, а потом стал и фигурантом уголовного дела.

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