TMZ: Байден решил помиловать сына Хантера более трех месяцев назад

Американский президент Джо Байден запланировал помиловать своего сына Хантера еще три месяца назад, и тот знал об этом. Такие данные привел портал TMZ.

По данным журналистов, глава Соединенных Штатов не был вовлечен в судебные разбирательства против собственного сына до лета прошлого года. После того момента, как Хантер заключил досудебную сделку, его отец начал считать, что все следствие по данному делу политизировано.

«Связанные с Белым домом осведомленные источники рассказали, что Байден запланировал это более трех месяцев назад», — указали авторы статьи.

Источники информации также объяснили все признания Хантера Байдена по части налоговых махинаций. Он знал, что отец его помилует, поэтому со спокойной душой подписал все признательные показания.

Новый президент США Дональд Трамп уже назвал данный акт о помиловании нарушением принципов правосудия и злоупотреблением должностью. Ему вторит Илон Маск, по мнению которого такой шаг граничит с нарушением целостности США.