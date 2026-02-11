«Только не Москва»: Владимир Зеленский ответил на слухи о подготовке переговоров в России и Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг возможность проведения мирных консультаций в Москве или Минске, подчеркнув готовность к диалогу на нейтральных площадках в Европе или США. Об этом сообщает «РБК».

Зеленский пояснил, что не рассматривает визит в Москву для личной встречи с Владимиром Путиным, но готов поддержать предложения американской стороны о проведении саммита в Майами или любой другой западной столице. По словам украинского лидера, очередной раунд переговоров в трехстороннем формате при участии Вашингтона намечен на 17 или 18 февраля. Основной темой повестки станет инициатива США по созданию в Донбассе свободной экономической зоны, которая должна стать буферным пространством для прекращения боевых действий.

Представители Кремля настаивают, что встреча должна быть ориентирована на фиксацию конкретных результатов. Пока стороны обмениваются предложениями через посредников: предыдущие раунды в Абу-Даби позволили провести обмен пленными, но вопрос территориального суверенитета и механизмов мониторинга огня остается несогласованным. Вашингтон стремится завершить основной этап урегулирования к лету 2026 года до начала активной фазы избирательной кампании в Конгресс.

