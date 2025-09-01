Торговая уступка ради Украины: ЕС признал связь между пошлинами США и поддержкой Киева

Глава Евросовета Антониу Кошта впервые раскрыл, что поддержка Украины со стороны США стала негласной частью сделки по торговым пошлинам, ради которой Брюссель пошел на уступки Вашингтону. Об этом сообщает Politico.

Евросоюз сознательно пошел на невыгодную торговую сделку с США, чтобы гарантировать вовлеченность Вашингтона в безопасность Украины. Это признание глава Евросовета Антониу Кошта сделал на форуме в Словении, отступив от официальной позиции Брюсселя.

До этого ЕС месяц отрицал любую связь между соглашением платить пошлины в $15 млрд и вопросами украинской безопасности. Кошта же заявил, что эскалация с ключевым союзником на фоне угрозы на восточных границах была бы огромным риском. Таким образом, стабилизация трансатлантических отношений и сохранение американской поддержки Киева стали для Евросоюза приоритетнее торговых потерь.

