Tpublican или Trumplican: Трамп хочет переименовать Республиканскую партию в свою честь

Дональд Трамп — младший предложил называть сторонников своего отца — президента США трампликанцами. Инициатива прозвучала после того, как сам Трамп в соцсети поставил вопрос о новом названии для лояльных ему республиканцев. Об этом сообщает РБК.

Президент США Дональд Трамп предложил своим самым преданным последователям называться по-новому. В официальном аккаунте Truth Social он задался вопросом, как могли бы именоваться члены Республиканской партии, поддерживающие его курс. Сам Трамп рассмотрел варианты Tpublican и Tepublican.

Его сын, Дональд Трамп-младший, оперативно отреагировал, предложив свой вариант — трампликанцы. Эта дискуссия о политическом ребрендинге развернулась на фоне снижения рейтингов президента. По данным авторитетных опросов, его политику не одобряют 55% американцев. Недовольство зреет даже внутри его базового движения MAGA.

