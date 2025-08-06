Трамп анонсировал встречу с Путиным на следующей неделе

Дональд Трамп планирует лично встретиться с Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а затем провести переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The New York Times.

Американский лидер раскрыл свои намерения во время телефонного разговора с европейскими коллегами. По данным NYT, встреча Трампа и Путина может состояться в ближайшие дни, после чего последуют трехсторонние переговоры с участием Зеленского.

Пока неизвестно, где именно пройдут переговоры и какие вопросы будут обсуждаться. Источники NYT предполагают, что ключевыми темами станут ситуация вокруг Украины и возможные пути урегулирования конфликта.

До этого Трамп неоднократно заявлял о желании выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом. Если встреча действительно состоится, это может стать первым прямым контактом лидеров США и России после обострения международной обстановки.

Ранее сообщалось о том, что Трамп назвал переговоры Путина и Уиткоффа прорывными.