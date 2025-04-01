Трамп: Байден не знает, сколько денег США потратили на Украину

Глава Белого дома назвал своего предшественника некомпетентным президентом.

По его словам, Америка могла вложить $350 млрд, а бывшая администрация понятия не имеет, во сколько были оценены расходы на Украину. В заключение президент США назвал Байдена плохим счетоводом, который считал деньги только для себя.

Президент США Дональд Трамп за 50 дней работы на посту упоминал имя своего предшественника Джо Байдена не менее 316 раз. Причем чаще всего глава Белого дома отзывался о Байдене негативно.

Ранее Трамп пообещал срубить 200-летнюю магнолию, посаженную демократом у Белого дома.