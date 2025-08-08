Трамп и Пашинян провели переговоры в Вашингтоне
В Белом доме состоялась встреча лидеров США и Армении
Фото: [unsplash.com]
Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Переговоры могли стать шагом к подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает РБК.
Встреча лидеров Армении и США прошла в Вашингтоне при повышенном внимании общественности. Трамп лично встретил Пашиняна у входа в Белый дом — политики обменялись рукопожатиями и продемонстрировали дружелюбие перед камерами.
До этого американский президент анонсировал «исторический день» для Закавказья, намекая на возможное урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном. Хотя детали переговоров не раскрывались, предположительно обсуждался вопрос подписания мирного соглашения между странами. Прямая трансляция встречи велась на официальных ресурсах правительства Армении и национальном телевидении.
