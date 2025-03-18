Трамп и Путин договорились о том, что будут стабилизировать обстановку в кризисных точках

Во время общения лидеров США и России обсуждалось взаимодействие в вопросах глобальной безопасности, ядерного нераспространения и стабилизации обстановки в кризисных точках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Стало известно, что Путин и Трамп обсуждали совместные усилия, которые должны быть направлены на стабилизацию обстановки в кризисных точках, налаживание взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и безопасности в мире, и договорились предпринять совместные усилия в указанных направлениях.

Также лидеры России и США обсудили необходимость остановки распространения стратегического вооружения и условились взаимодействовать с другими странами, чтобы эти меры максимально широко применять. Помимо этого, говорится в официальном сообщении, и Трамп, и Путин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и выразили общее мнение, что Иран не может быть в положении, которое может уничтожить Израиль.

Ранее стало известно, что Путин поддержал мирное разрешение конфликта на Украине в разговоре с Трампом.